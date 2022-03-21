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В Минобороны рассказали об уничтожении украинских РСЗО

17:56
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Их хранили в закрытом ТЦ

Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами.

Как сообщили в Минобороны России, на видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

"Высокоточным оружием большой дальности ночью сегодня была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре", - сообщили в МО России (цитата по РИА Новости).

В оборонном ведомстве подчеркнули, что не ведут обстрел мирного населения. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские ВС.

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