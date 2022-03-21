Минобороны раскрыло детали применения "Кинжала" на Украине

Эффективность авиационного ракетного комплекса была подтверждена

Министерство обороны России сообщило, что при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине в Ивано-Франковской области были уничтожены подземные защищенные хранилища авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", а в Константиновке в Николаевской - крупные склады горючего.

Применение ракет велось с дальности более 1000 километров. Полет составил менее 10 минут.

Уточняется, что расположенный в горной местности подземный арсенал был построен еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность, заметили в Минобороны. Эта практика будет продолжена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"