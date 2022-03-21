ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны раскрыло детали применения "Кинжала" на Украине

18:08
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Эффективность авиационного ракетного комплекса была подтверждена

Министерство обороны России сообщило, что при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине в Ивано-Франковской области были уничтожены подземные защищенные хранилища авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", а в Константиновке в Николаевской - крупные склады горючего.
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских РСЗО

Применение ракет велось с дальности более 1000 километров. Полет составил менее 10 минут.

Уточняется, что расположенный в горной местности подземный арсенал был построен еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность, заметили в Минобороны. Эта практика будет продолжена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.