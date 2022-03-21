Минобороны показало видео удара по базе украинских националистов

Российские военные уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня

Минобороны России показало видео удара, которым была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в закрытом торговом центре. "ТВ Центр" публикует эти кадры.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта на окраине Киева, в районе Виноградарь.

В оборонном ведомстве также показали видеокадры объективного контроля. На кадрах видно, что в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

В МО отметили, что украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим.

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