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Минобороны показало видео удара по базе украинских националистов

18:20
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Российские военные уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня

Минобороны России показало видео удара, которым была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в закрытом торговом центре. "ТВ Центр" публикует эти кадры.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта на окраине Киева, в районе Виноградарь.

В оборонном ведомстве также показали видеокадры объективного контроля. На кадрах видно, что в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет.

В МО отметили, что украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим.

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