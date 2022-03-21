Россия отказалась вести с Японией переговоры о мирном договоре

Токио сознательно сделал выбор в пользу антироссийского курса

Министерство иностранных дел России сообщило в понедельник, что Москва с учетом недружественного характера введенных Токио односторонних ограничений не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору.

"Ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - объяснили в ведомстве.

Там добавили, что японские граждане лишаются возможности совершать безвизовые поездки на южные Курилы. Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.

Токио сознательно сделал выбор в пользу антироссийского курса, подчеркнули в МИД.

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