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Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования

18:54
  • понедельник
  • 21 марта 2022

В КНР произошла крупная авиакатастрофа

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру КНР Си Цзиньпину.
На борту разбившегося Boeing 737 были только китайские граждане

Ранее в понедельник в Китае разбился Boeing 737, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", - говорится в послании главы государства.

По словам Путина, в России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких.

Лайнер упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

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