Евросоюз одобрил общую стратегию обороны

Окончательно ее утвердят через несколько дней

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter, что в среду Евросоюз одобрил "Стратегический компас".

"Он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС стал настоящим геополоитическим игроком в областях безопасности и обороны вместе с НАТО", - написал дипломат.

Программа призвана защищать ЕС, давать возможность реагировать на внешние кризисы. Окончательное утверждение стратегии ожидается 24-25 марта.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с проведением ею спецоперации на Украине. Речь идет в том числе о нефтяном эмбарго.

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