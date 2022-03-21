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Мишустин рассказал о господдержке сельского хозяйства

20:32
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Премьер отметил, что особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия

Свыше 100 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете на поддержку сельского хозяйства. Аграрии могут рассчитывать на дополнительную помощь правительства, заявил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр отметил, что особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия. Например, в случае неблагоприятных погодных условий во время посевной помощь, по его словам, должна быть оказана незамедлительно.

И сегодня же правительство сообщило о кратном повышении лимитов беспошлинных покупок в онлайн-магазинах. Новые правила будут действовать до 1 октября этого года.

"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам - возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. По предложению России в ЕврАзЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних 200 до 1000 евро. Требования к весу посылки останутся прежними: не больше 31 килограмма. Повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, тем более, что некоторые из них уже принимают оплату картами "Мир", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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