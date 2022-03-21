Вучич: Сербия не забудет детей, погибших в 1999-м

Операция НАТО была безответственной

Президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе предвыборного митинга в городе Кикинда, что его страна останется нейтральной и не вступит в НАТО.

"Наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, не забывать маленькую Милицу Ракич, которую убили в городе Батайница", - сказал глава государства.

По его словам, агрессия против Югославии в 1999 году была безответственной и наглой.

В 1999 году НАТО провело операцию "Союзническая сила" по "предотвращению геноцида албанского населения в Косове". Авиация альянса совершила свыше 10 тысяч вылетов с целью нанесения бомбовых ударов.

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