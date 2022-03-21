В Швеции из магазинов убрали кефир из-за ассоциаций с Россией

На упаковке изображены купола Храма Василия Блаженного

Компания Arla приостанавливает выпуск кефира, на упаковке которого изображены купола Храма Василия Блаженного. Кефир вернется на полки магазинов в этом году, но с другим дизайном.

"Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах", — сказала представитель Arla Каролин Элизабет Старк (цитата по ТАСС).

Местные СМИ отмечают, что кефир компания производит с 70-х годов прошлого века. Ограничения при этом не затронут производство сметаны от Arla.

Ранее Латвия заблокировала "Яндекс.Такси" за хранение данных в России. С 23 марта перевозчики больше не смогут использовать мобильное приложение Yandex Go, а сервис больше не сможет предоставлять услуги на территории Латвии.

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