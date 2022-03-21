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Россия может запретить экспорт урана в США

20:08
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Вопрос изучается

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о возможности запрета на экспорт урана в США.

Эксперт рассказал, могут ли США "обнулить" все доллары россиян
В МИД заявили, что отношения России и США "на грани разрыва"

"Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается", - сказал заместитель председателя правительства (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в Штатах заявили о наставшем времени "навсегда убрать все российские энергоресурсы с американского рынка".

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России нефти, нефтепродуктов, СПГ.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в связи с этим массово вводит против Москвы санкции.

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