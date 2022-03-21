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Тимати создаст в Москве сеть фастфуда, он подал заявку на грант мэра

20:07
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Новая сеть не будет пытаться заменить McDonald's

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие новой сети фастфуда.

"По своему скромному мнению, имею лучшую в стране экспертизу в фастфуде. Планирую за год освоить около пяти точек для старта", - заявил он в беседе с АГН "Москва".

Юнусов подчеркнул, что новая сеть не будет пытаться заменить McDonald's.

"Мы стартуем с крафтовым фастфудом, соответственно качество при равном с "Маком" чеке будет много выше… Далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта", - пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве.

Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

Московские предприниматели смогут подать заявку на предоставление гранта с 28 марта по 30 июня.

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