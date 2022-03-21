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Пранкеры опубликовали разговор с главой Минобороны Британии

20:49
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Собеседники обсудили ядерную программу Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали отрывок из разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом про ядерную программу.

"Полную версию разговора ждите через несколько дней на нашем канале", — говорится в сообщении пранкеров.

17 марта Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить "самозванец, выдававший себя за украинского премьера" (этот пост занимает Денис Шмыгаль).

"Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у меня возникли подозрения, я прервал звонок", — написал министр.

Он приказал подчиненным провести срочное расследование. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут.

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