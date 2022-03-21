Пранкеры опубликовали разговор с главой Минобороны Британии

Собеседники обсудили ядерную программу Украины
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали отрывок из разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом про ядерную программу.
"Полную версию разговора ждите через несколько дней на нашем канале", — говорится в сообщении пранкеров.
17 марта Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить "самозванец, выдававший себя за украинского премьера" (этот пост занимает Денис Шмыгаль).
"Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у меня возникли подозрения, я прервал звонок", — написал министр.
Он приказал подчиненным провести срочное расследование. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"