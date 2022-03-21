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Сервисы Apple столкнулись с глобальным сбоем

20:27
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Пользователи жалуются на сбои в приложениях

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, пользователи сервисов Apple сообщают о масштабных сбоях.
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Речь идет, в частности, о приложениях iCloud, Apple Maps, App Store. На 19:20 по Москве было зафиксировано более 4 тысяч сообщений.

Чаще всего жалобы поступают из США. Также с неполадками столкнулись в России, Канаде, Германии, Великобритании.

Ранее стало известно, что в России не будут продавать новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air. При этом полностью с российского рынка Apple уходить не стала.

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