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СК возбудил дело из-за осквернения памятника в Афинах

20:49
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Была нанесена надпись с названием украинского националистического батальона

Следственный комитет России сообщил в понедельник об уголовном деле по факту осквернения памятника советским солдатам на проспекте Сингру в греческих Афинах.

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"На памятник краской была нанесена оскорбительная надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ", - говорится в сообщении.

Как заметили в СК, действия были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о решающей роли СССР в победе над фашизмом.

Готовится направление международного запроса о правовой помощи.

Ранее СК возбудил дело об осквернении мемориала советским солдатам-освободителям в Словакии.

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Подвергшийся осквернению памятник советским воинам в Афинах
Подвергшийся осквернению памятник советским воинам в Афинах
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