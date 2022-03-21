СК возбудил дело из-за осквернения памятника в Афинах

Была нанесена надпись с названием украинского националистического батальона
Следственный комитет России сообщил в понедельник об уголовном деле по факту осквернения памятника советским солдатам на проспекте Сингру в греческих Афинах.
"На памятник краской была нанесена оскорбительная надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ", - говорится в сообщении.
Как заметили в СК, действия были направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о решающей роли СССР в победе над фашизмом.
Готовится направление международного запроса о правовой помощи.
Ранее СК возбудил дело об осквернении мемориала советским солдатам-освободителям в Словакии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"