В Пентагоне не поняли применения Россией гиперзвукового оружия

В США подобное считают непрактичным

Представитель Пентагона высокого ранга сообщил в беседе с газетой The Hill, что власти США не поняли смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине.

"Не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание. С военной точки зрения, в этом нет большой степени практичности", - сказал он.

Чиновник добавил, что Пентагон не может ни опровергнуть, ни подтвердить факт использования гиперзвукового оружия Россией.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в Ивано-Франковской области были уничтожены подземные защищенные хранилища, а в Константиновке в Николаевской - крупные склады горючего.

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