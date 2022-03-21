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В Пентагоне не поняли применения Россией гиперзвукового оружия

21:15
  • понедельник
  • 21 марта 2022

В США подобное считают непрактичным

Представитель Пентагона высокого ранга сообщил в беседе с газетой The Hill, что власти США не поняли смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине.
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"Не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание. С военной точки зрения, в этом нет большой степени практичности", - сказал он.

Чиновник добавил, что Пентагон не может ни опровергнуть, ни подтвердить факт использования гиперзвукового оружия Россией.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в Ивано-Франковской области были уничтожены подземные защищенные хранилища, а в Константиновке в Николаевской - крупные склады горючего.

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