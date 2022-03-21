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Зеленский заговорил о референдуме по компромиссам с Россией

21:43
  • понедельник
  • 21 марта 2022

По словам украинского президента, решать должен народ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Национальной общественной телерадиокомпании, в ходе которого затронул тему возможных компромиссов между Москвой и Киевом.

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"Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что как именно будут сформулированы эти компромиссы, еще лишь предстоит определить в процессе переговоров.

В понедельник делегации России и Украины провели очередной раунд переговоров в формате видеосвязи. Беседа длилась полтора часа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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