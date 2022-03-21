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Минобороны: Киев отказался от гуманитарных предложений по Мариуполю

21:44
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Это показало полное безразличие украинских властей к человеческим жизням

В Минобороны России заявили, что Киев отказался от гуманитарных предложений по Мариуполю, и это показало полное безразличие украинских властей к человеческим жизням.

Россия 21 марта открыла восемь гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"При этом украинские власти дополнительно заявили еще 11 маршрутов - на киевском и запорожском направлениях, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию", - отметил он (цитата по ТАСС).

Российские военные также сообщают, что Киев отдал нацбатальонам указание покидать Мариуполь небольшими группами под видом мирных жителей.

В Николаевской области Украины боевики территориальной обороны заставляют мужчин записываться в свои ряды, а за отказ расстреливают на месте.

По информации российских военных, в Одессе и Чернигове из больниц выписывают пациентов для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек.

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