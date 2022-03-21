Минобороны: в заложниках на Украине находятся более 4,5 млн человек

Людям не дают пройти по открытым Россией гумкоридорам

Россия ежедневно открывает гуманитарные коридоры для украинцев, однако неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах. Об этом сообщили в Минобороны России.

В морских портах Украины из-за высокой минной опасности, созданной киевскими властями, остаются заблокированы экипажи 67 судов из 15 иностранных государств.

"На освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, оказывается всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивается беспрепятственный доступ к любой гуманитарной помощи", - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Без участия киевских властей за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4 631 ребенок, всего с начала проведения специальной военной операции уже 346 740, из которых 73 614 детей.

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