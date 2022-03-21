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ЕС не примет новых санкций против России на этой неделе

22:34
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Но пятый пакет ограничений готовится

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о новых санкциях Евросоюза против России.
Венгрия отказалась поддерживать санкции ЕС против России в области энергетики

"Формальное принятие санкций требует процедуры. Я не думаю, что в течение этой недели будет формальное принятие санкций в соответствии с нашими процедурами", - отметил он (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем Боррель заявил, что на саммите 24-25 марта Европейский совет рассмотрит, как еще можно повлиять на ситуацию на Украине.

Ранее СМИ писали, что пятый пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго в отношении России, но ряд государств, в частности, Германия, не готовы пойти на такой шаг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины

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