Зеленский назвал условие обсуждения статуса Крыма и Донбасса

Президент Украины изъявил готовность поднимать эти темы

Президент России Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса. Это может произойти при определенных условиях, заявил украинский лидер в понедельник, 21 марта.

По словам Зеленского, статус Крыма и Донбасса — "очень трудная история для всех", для поиска выхода необходимо "сделать этот первый шаг". Таким шагом президент Украины назвал предоставление Киеву гарантий безопасности и прекращение боевых действий.

После этого Зеленский готов обсуждать Крым и Донбасс с президентом России Владимиром Путиным, причем поднять эти вопросы, которые "актуальны" и "важны", нужно на первой встрече глав двух государств.

Вместе с тем украинский лидер выразил мнение, что решение данных вопросов не будет найдено на первой же встрече, поскольку "в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства", а это должно обсуждаться в том числе с Верховной радой и народом Украины, сообщает ТАСС.

Зеленский также заявил, что потенциальные перемены "могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму". Дать ответы по теме возможных компромиссов, по словам президента Украины должен народ.

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