ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский назвал условие обсуждения статуса Крыма и Донбасса

08:14
  • вторник
  • 22 марта 2022

Президент Украины изъявил готовность поднимать эти темы

Президент России Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса. Это может произойти при определенных условиях, заявил украинский лидер в понедельник, 21 марта.
Как в Крыму отметили годовщину воссоединения с Россией

По словам Зеленского, статус Крыма и Донбасса — "очень трудная история для всех", для поиска выхода необходимо "сделать этот первый шаг". Таким шагом президент Украины назвал предоставление Киеву гарантий безопасности и прекращение боевых действий.

После этого Зеленский готов обсуждать Крым и Донбасс с президентом России Владимиром Путиным, причем поднять эти вопросы, которые "актуальны" и "важны", нужно на первой встрече глав двух государств.

Вместе с тем украинский лидер выразил мнение, что решение данных вопросов не будет найдено на первой же встрече, поскольку "в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства", а это должно обсуждаться в том числе с Верховной радой и народом Украины, сообщает ТАСС.

Зеленский также заявил, что потенциальные перемены "могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму". Дать ответы по теме возможных компромиссов, по словам президента Украины должен народ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.