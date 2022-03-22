Япония отреагировала на решение России прекратить обсуждение мирного договора

Токио выразил протест против попыток "возложения ответственности на японскую сторону"

Решение России приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора является "прискорбным и неприемлемым". Такое мнение выразили в японском посольстве в Москве.

В дипломатической миссии также заявили, что приостановка Москвой совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах "является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что "действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы", в связи с чем Токио выражает решительный протест.

Япония не намерена менять свой курс на решение проблемы Северных территорий (как в Японии называют южные Курилы) и заключение мирного договора, заявил Кисида.

При этом японское посольство подчеркнуло, что считает неприемлемой проводимую Россией спецоперацию по защите республик Донбасса, однако "выражает категорический протест против объявления в одностороннем порядке ответных мер и попыток возложения ответственности на японскую сторону", сообщает "Интерфакс".

21 марта Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва с учетом недружественного характера введенных Токио односторонних ограничений не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Этот договор не был заключен между СССР и Японией по результатам Второй мировой войны.

МИД России также сообщил, что японские граждане лишаются возможности совершать безвизовые поездки на южные Курилы. Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.

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