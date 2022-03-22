Макароны и хлопья: европейцев призвали запасаться едой из-за санкций

Спасательная ассоциация Финляндии советует жителям иметь запас провизии на трое суток

Меньше есть, медленнее двигаться и держать запасов на 72 часа. Европа, штампующая санкции каждую неделю, кажется, уже не очень понимает, что делать в условиях кризиса, который сама поддерживает, отказываясь от российских ресурсов.

Министр сельского хозяйства Германии в интервью журналу "Шпигель" высказался в таком духе – кто много мяса ест, тот на Путина работает. И вообще, надо покупать еды поменьше:

"Мы все можем помочь, покупая ответственно – только то, что нам нужно. Никто не должен ничего накапливать дома: ни туалетной бумаги, ни подсолнечного масла".

По туалетной бумаге точных цифр не публикуют. А вот подсолнечное масло Германия почти полностью импортирует с Украины. Сам министр - вегетарианец, и вопрос, который его волнует сейчас больше всего - как выдержать давление. Или Путин прав, а либеральные демократии слабы? Ответить "Шпигелю" на куда более актуальный вопрос - насколько подорожает хлеб - министр не смог.

А кто разбрасывается санкциями, даже не обсуждается. В Финляндии гражданам рекомендуют быть готовыми провести 72 часа без электричества, в случае чего. И иметь запасов на трое суток.

"Когда закончится один пакет хлопьев, в шкафу вас уже будет ждать второй. Вы будете знать, что у вас есть ещё одна пачка макарон и ещё одна упаковка кофе", - говорит пресс-секретарь Центральной аварийно-спасательной ассоциации Финляндии Санна Рясянен.

Стратегия отличается от германской, но и тут подчеркивают – слишком большие запасы покроются плесенью и паутиной, не надо всё сметать с полок.

Отказываться от мяса во имя победы либеральных ценностей финских товарищей не призывают, но упор делают на консервы. Нелишним будет иметь карманный фонарик и запас туалетной бумаги.

Старая Европа подбрасывает Украине оружие и подбадривает словами, готовится к дефициту товаров, а вот что пишут СМИ в той же Сербии - у России есть резервы и профицит, санкции уничтожат Запад.

Американское издание "Атлантик", анализируя отказ США от российских углеводородов, констатирует: санкции против Москвы предопределят развитие мирового рынка нефти на годы вперед. И в ближайшие годы ждите подорожания бензина.

"Уолл-стрит Джорнел" рассказывает о том, как Джо Байден потерял Саудовскую Аравию из-за пренебрежительного отношения американской администрации к стратегически важному союзнику. Теперь арабская монархия собирается продавать нефть Китаю за юани.

Болгарская пресса разъясняет своим гражданам, что США и Великобритания просто используют Украину в противостоянии с Москвой. Болгар не призывают ограничить потребление продуктов – страна и так в конце списка по уровню развития экономики в Евросоюзе.

Карманные фонарики и разумное потребление туалетной бумаги, конечно, сплотят европейцев вокруг либеральных ценностей. Только всё больше граждане ЕС подозревают, что санкции, которыми их политики зачем-то грозят России, начинают бить по самим европейским странам. И что в действительности у них всё не так, как на самом деле.

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