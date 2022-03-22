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"Пиковое состояние может стать обыденностью": будущее отношений России и Запада

09:14
  • вторник
  • 22 марта 2022

На вопросы ответил Тимофей Бордачёв

Достигло ли противостояние России и Запада своих пределов или оно ещё может обостриться? Просчитывают ли зарубежные политики, вводя против нас новые санкции, масштабы потерь для своих стран? Может ли Москва рассчитывать на твёрдую позицию Пекина, не желающего присоединяться к антироссийскому фронту?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором дискуссионного клуба "Валдай" Тимофеем Бордачёвым.

"В действительности, такое пиковое состояние может стать обыденностью. Слово "враг" заменить на слово "противник" - Россия и Европа могут долго существовать именно в таком режиме. Если мы вспомним историю холодной воды, мы увидим, что такое отношение формируется быстро, но корректируется оно исключительно долго", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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