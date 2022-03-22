"Нафтогаз Украины" назвал сроки продолжения транзита российского газа

Россия продолжает оплачивать перекачку газа, подтвердили в компании

Украина будет продолжать транзит российского газа через свою территорию, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по защите республик Донбасса. Об этом объявил руководитель компании "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Глава украинской компании отметил, что вопрос транзита через Украину в Европу является очень сложным, он обсуждается на высочайшем политическом уровне, в том числе не только на Украине.

Витренко сообщил в эфире Bloomberg TV, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это "технически возможно".

Срок действия контракта между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите газа в Европу истекает в декабре 2024 года. В "Газпроме" после начала российской спецоперации подтверждали продолжение транзита в штатном режиме.

Ранее власти Украины призвали мировое сообщество объявить Россию спонсором терроризма и наложить эмбарго на все российские ресурсы, включая газ.

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