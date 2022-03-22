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"Нафтогаз Украины" назвал сроки продолжения транзита российского газа

08:54
  • вторник
  • 22 марта 2022

Россия продолжает оплачивать перекачку газа, подтвердили в компании

Украина будет продолжать транзит российского газа через свою территорию, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по защите республик Донбасса. Об этом объявил руководитель компании "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
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Глава украинской компании отметил, что вопрос транзита через Украину в Европу является очень сложным, он обсуждается на высочайшем политическом уровне, в том числе не только на Украине.

Витренко сообщил в эфире Bloomberg TV, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это "технически возможно".

Срок действия контракта между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" о транзите газа в Европу истекает в декабре 2024 года. В "Газпроме" после начала российской спецоперации подтверждали продолжение транзита в штатном режиме.

Ранее власти Украины призвали мировое сообщество объявить Россию спонсором терроризма и наложить эмбарго на все российские ресурсы, включая газ.

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