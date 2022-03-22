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Россия доставила в Мелитополь 20 тонн гуманитарной помощи

08:47
  • вторник
  • 22 марта 2022

МЧС развернуло пункты обогрева для прибывающих из Украины и Донбасса

Более 360 жителей населённого пункта Рубежное эвакуировали отряды народной милиции ЛНР. В числе беженцев - 76 детей.  Их размещают в палаточном городке - Старобельске и Луганске. Спасаясь от бесчинств националистов, они много дней вынуждены были прятаться в подвалах, без света, еды и воды. Сейчас люди в безопасности. 
Число беженцев с Украины и из Донбасса приблизилось к 350 тысячам

Еще более 20 тонн гуманитарного груза доставлено в освобождённый Мелитополь Запорожской области. Колонна шла под прикрытием наших военных. В городе крайне сложная ситуация с продовольствием. Людям раздали наборы, в них - детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи, сообщает "ТВ Центр".

А в приграничных районах России МЧС развернуло пункты обогрева для прибывающих из Украины и Донбасса. Чтобы оформить документы, несмотря на то, что процедура значительно упрощена, людям всё равно приходится ждать по несколько часов. Они получают горячее питание и могут отдохнуть. Всего такие пункты уже посетили 7 с половиной тысяч человек.

Также спасатели Донецкого центра доставили палатки для мобильного городка в ДНР. Лагерь на 440 мест будет возведён в посёлке Безымянное.

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