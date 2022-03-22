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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих

08:56
  • вторник
  • 22 марта 2022

Они проявляют мужество и высочайший профессионализм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали во вторник в Минобороны.

Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, рискуя жизнью, разминировал мост. После того, как саперы начали работать, по ним открыли стрельбу. Оценив обстановку и выявив огневую точку противника, Кирилл Балаганский из ручного гранатомета подавил ее. Благодаря решительным и смелым действиям сапера к десантникам, которые сутки вели бои с превосходящими силами противника, смогло подойти подкрепление.

Парашютно-десантная рота под командованием Дмитрия Дмитрука обороняла стратегически важную переправу через реку. Во время боя с диверсионной группой противника старший лейтенант Дмитрук получил ранение, но продолжил руководить обороной. Рота под его командованием уничтожила 4 огневые точки, 3 боевых машины пехоты и более 20 националистов, обеспечив условия для дальнейшего успешного наступления наших войск.

Начальник медпункта десантников, прапорщик Артур Шихжамалов вместе с колонной оказался под обстрелом многократно превосходящих сил националистов, которые вели огонь из противотанковых гранатометов. Одним из первых выстрелов машина, в которой находился прапорщик, была подбита. Сам он получил контузию и травму ноги. Несмотря на это Артур Шихжамалов под непрекращающимся огнем эвакуировал с поля боя 17 десантников и оказывал им помощь до прибытия подкрепления.

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