Командир экипажа Ка-52 рассказал, как прикрывал колонны с гумпомощью

Кадры опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео с нашими пилотами. На кадрах - командир экипажа вертолёта Ка-52, на счету которого - три десятка боевых вылетов, сообщает "ТВ Центр".

Они работают на предельно малых высотах, что требует высочайшей концентрации и мгновенной реакции. На территории Украины экипаж Ка-52 наносил удары по военным объектам, обеспечивал прикрытие наших транспортников Ми-8, сопровождал военные колонны. В том числе с гуманитарной помощью для мирных жителей.

ПЗРК иностранного производства, в частности, "Стингеры", которыми в последнее время накачивали Украину, радиолокационный комплекс Ка-52 обнаруживает на расстоянии в пять километров.

"Больше всего запомнился вылет на прикрытие колонн. Потому что, когда ты летишь и сопровождаешь свою технику, своих ребят, то любой, кто двигается ей навстречу, для тебя потенциальный противник. Техника ни разу не подводила. Бортовой комплекс оборонный работает отлично. Очень надежный вертолет", - рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.

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