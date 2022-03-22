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Семеро шахтеров с "Листвяжной" госпитализированы с отравлением

08:28
  • вторник
  • 22 марта 2022

Эвакуированы более 140 человек

Эвакуация объявлена на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. По данным Ростехнадзора, на место выехало два отделения горноспасателей. По разным данным, от семи до десяти шахтеров госпитализированы с отравлением.

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"Прибывшие медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим. На момент происшествия в шахте находились 142 человека, из них 96 человек уже вышли на поверхность. Прибывшие отделения горноспасателей приступили к обследованию выработок", - рассказали в пресс-службе "Листвяжной" агентству ТАСС. Работы на шахте приостановлены.

В министерстве угольной промышленности Кузбасса, в свою очередь, сообщили, что в 10:00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут. В шахте находились 142 человека, некоторые из них почувствовали недомогание. Руководство приняло решение об эвакуации, угрозы для жизни горняков нет, передает "Интерфакс". Утверждают, что уровень метана в норме.

На шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса в ноябре прошлого года произошла авария. Тогда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, пострадали 106 человек. Руководство шахты и компании "СДС-Уголь" было арестовано.

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