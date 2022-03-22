В Думе предложили списать часть штрафов автомобилистам из-за санкций

Такое предложение поступило председателю Верховного суда России

В России необходимо провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

В обращении к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву перламентарий рассказал, что прорабатывает проект амнистии в отношении граждан России, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.

С учетом внешних санкций и экономической ситуации Сухарев назвал необходимой, обоснованной и уместной мерой освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения. Депутат предложил освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных гл. 12 КоАП России, которые не представляют большую общественную опасность.

Амнистию не следует распространять на лиц, кто совершил правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), цитирует автора инициативы RT.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В ответ на это западные государства ввели спектр антироссийских санкций. Для защиты граждан России от их последствий правительство предприняло целый ряд экономических и социальных мер.

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