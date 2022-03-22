Спасатели не обнаружили тел пассажиров среди обломков китайского Boeing 737

Найдены документы и личные вещи

Пассажиры разбившегося на юге Китая Boeing 737 пока числятся среди пропавших без вести. Спасатели не обнаружили ни выживших, ни тел погибших на месте падения лайнера.

"К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", - передает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Поисково-спасательные работы продолжаются, они затруднены из-за горной местности.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На месте падения лайнера вспыхнул лесной пожар. На борту самолета находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа, передает РИА Новости.

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