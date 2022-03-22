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Спасатели не обнаружили тел пассажиров среди обломков китайского Boeing 737

09:05
  • вторник
  • 22 марта 2022

Найдены документы и личные вещи

Пассажиры разбившегося на юге Китая Boeing 737 пока числятся среди пропавших без вести. Спасатели не обнаружили ни выживших, ни тел погибших на месте падения лайнера.

Что известно о крушении пассажирского Boeing в Китае
Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение на юге Китая

"К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", - передает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Поисково-спасательные работы продолжаются, они затруднены из-за горной местности.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На месте падения лайнера вспыхнул лесной пожар. На борту самолета находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа, передает РИА Новости.

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