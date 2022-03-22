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Названа причина эвакуации шахтеров на шахте "Листвяжная"

09:31
  • вторник
  • 22 марта 2022

Число госпитализированных выросло до 12

Превышение концентрации углекислого газа при ремонтных работах стало причиной эвакуации горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Семеро шахтеров с "Листвяжной" госпитализированы с отравлением
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"На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников", - цитирует сообщение РИА Новости.

Число госпитализированных с отравлением шахтеров возросло до 12. Ранее сообщалось о семерых пострадавших. Более 140 горняков, находившихся под землей в момент аварии, были эвакуированы.

На кузбасской шахте "Листвяжная" в ноябре прошлого года произошла крупная авария, взорвался метан. Погиб 51 человек, среди них и горноспасатели.

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