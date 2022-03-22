Эксперты оценили возможное подорожание сотовой связи

Тарифы могут вырасти из-за сложившейся экономической ситуации

В России могут вырасти тарифы на сотовую связь в связи с ситуацией на Украине и изменением экономических условий. Об этом рассказали эксперты отрасли.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что тарифы могут быть пересмотрены уже в конце марта – начале апреля, причем рост цен не будет всеобщим и затронет не все тарифы. Масштабы повышения цен могут составить 10%.

Подорожания сотовой связи ожидает и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, цены могут подняться во втором полугодии, если спецоперация России по защите республик Донбасса продолжится. Эксперт пояснил, что все оборудование, которое сейчас установлено на сетях GSM, 3G, LTE. Два поставщика — Nokia и Ericsson — уже прекратили работу с Россией.

Аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин назвал сложившуюся ситуацию нестандартной и отметил, что операторы связи ориентируются на инфляцию для пересмотра тарифов. Если показатель превысит 20%, в пределах этой величины будут изменения цен, считает эксперт.

Генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов рассказал, что телеком-компании в любом случае думают о повышении цен, для них это сейчас основной способ компенсации роста расходов.

В Tele2, МТС, "Билайне" и "Мегафоне" отказались от комментариев по данному вопросу, сообщает "Интерфакс".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В ответ на это западные государства ввели спектр антироссийских санкций. Для защиты граждан России от их последствий правительство предприняло целый ряд экономических и социальных мер.

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