Бойцы Росгвардии тщательно прочесывают дома в Мариуполе

Там могут скрываться украинские радикалы

Российская авиация уничтожила ещё 137 военных объектов Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, из строя выведены 9 танков и 14 беспилотников. Наши подразделения взяли под контроль посёлок Урожайное. Вглубь страны также продвигаются бойцы народных республик. Продолжается эвакуация мирных жителей Мариуполя. Россия уже вывела из города более 62-х тысяч человек.

Замаскированный окоп. Ополченцы бьют по позициям националистов в Мариуполе минометами. Основной удар артиллерии сосредоточен на промзоне. По складам и ангарам, где обнаружены укрепления радикалов. Нацистов буквально выкуривают залпами тяжелых огнеметов. А в городской застройке спецназ уничтожает снайперские лежки и гранатометчиков.

Прямой наводкой танкисты ведут огонь по переулкам, откуда радикалы простреливают перекрестки. Ликвидация идет неспешно. Бойцы Росгвардии прочесывают дом за домом. Особенно внимательно подвалы и чердаки. Чтобы в тылу не осталось ни одной диверсионной группы.

В Николаеве ракетным ударом разрушена гостиница. Туристов там не было. Отель давно уже отдали под перевалочную базу для националистов и иностранных наемников.

На блокпостах в Донецкой республике - колонны машин. Это беженцы из городов и поселков, которые частично удерживают нацбаты. Выбираться, говорят люди, очень трудно. Мирные жители для радикалов сегодня уже не только живой щит, но еще и живой товар.

Беженцев из Мариуполя, Рубежного, Лисичанска на первых порах размещают в палаточных городках. Людей обеспечивают горячим питанием. Спать в одежде не очень удобно. Но по крайней мере, тут уже безопаснее, чем дома.

Мэрия Одессы, которой сегодня руководит националист Марченко, приказала радикалам занимать позиции в детсадах и школах. В бывшем кабинете начальных классов расположился целый взвод. Впрочем, желающих сопротивляться и в этой, казалось бы, непримиримой среде с каждым днем все меньше. Сдаваться начинают даже боевики запрещённого в России "Правого сектора".

Ночью ВСУ обстреляли Петровский район из реактивных установок. Серьезно повреждены как минимум две многоэтажки. Несколько мирных жителей ранены. Били и по Макеевке. И опять тактическими ракетами "Точка-У". Но атаку отразили ПВО народной милиции. Такие нападения дончане не забывают. Вот фото Александры Бургарт. Наводчицы 19-й ракетной бригады ВСУ, которая обстреляла "Точкой-У" центр Донецка. Тогда погибли более 20 горожан. Именно Бургарт корректировала ракету на цель. Возмездие не заставило себя ждать. Точным ответным ударом наводчица и весь ее расчет уничтожены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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