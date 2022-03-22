Экипажи армейской авиации России проявляют мужество и героизм

Не меньшую отвагу демонстрируют и военнослужащие других родов войск

Эффективно поразить технику и объекты противника, произвести патрулирование территории, а ещё, в случае необходимости, прикрыть своих боевых товарищей с воздуха - все это ежедневная работа летчиков российских ВКС. В ходе спецоперации по защите Донбасса экипажи нашей армейской авиации проявляют настоящее мужество и героизм.

Благодаря профессионализму, командной работе и героизму лётчиков, проявленному в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, ВКС России установили полное господство в воздухе. Каждый боевой вылет - ответственная задача для экипажа.

Вертолётчики прикрывают наши войска, наносят удары по объектам, захваченным врагом, сопровождают колонны. "Когда ты летишь и сопровождаешь свою технику, своих ребят, любой, кто двигается ей навстречу, для тебя потенциальный противник. И очень эмоционально начинаешь действовать. Разбираем много ситуаций, которые происходят в воздухе. Мы понимаем, что летаем на очень надежной технике, у нас очень хорошие инструктора", - рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.

Меньше чем за месяц на счету Александра - три десятка боевых вылетов. Экипажи армейской авиации действуют героически. Эти слова в том числе и о подразделениях ПВО.

Боевой расчёт под командованием Сергея Овчаренко, рискуя стать живой мишенью, с интервалом в несколько минут подбил самолёты ВСУ. Итог противовоздушного боя - два уничтоженных штурмовика Су-25 противника.

"Сам противовоздушный бой он очень скоротечный. От момента обнаружения цели до ее поражения, в зависимости от дальности, проходит время - минута, полторы", – говорит Сергей Овчаренко.

Тогда был выбор - прикрыть наши войска с риском для жизни, либо упустить цель - зенитчики выбрали очевидное. Героически проявил себя и старший лейтенант Кирилл Балаганский. Комвзвода лично возглавил группу разминирования стратегического объекта - моста через реку, который при отступлении заминировали националисты.

Саперы сняли около 700 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Также уничтожены изощренные ловушки, установленные на другом инженерном сооружении. Командир парашютно-десантной роты Дмитрий Дмитрук, будучи ранен, вместе с подразделением не дал занять врагу стратегически важный мост. Уничтожив 4 огневые точки, 3 БМП и превосходящие силы врага.

Начальник медпункта прапорщик Артур Шихжамалов, попав в засаду, устроенную украинскими националистами, несмотря на контузию и травму ноги, под непрекращающимся огнём из противотанковых гранатометов противника эвакуировал раненых и оказывал им первую помощь. Благодаря храбрости и профессионализму, врач спас жизни 17 военнослужащих.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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