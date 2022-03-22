Байден "гарантировал", что у США нет биологического оружия в Европе

Белый дом вынужден оправдываться

Россия не может мириться с созданием США на территории Украины биолабораторий с перспективами разработки компонентов биологического оружия. Об этом заявил во вторник замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, США и киевский режим продолжают играть деструктивную роль в военно-биологической сфере. Ну а пойманный за руку Вашингтон, оправдываясь, применил свою излюбленную тактику.

На традиционной встрече президента США с бизнесменами – повестка далеко не деловая. Джо Байден почему-то решил использовать именно эту площадку для того, чтобы оправдаться за финансирование Вашингтоном лабораторий на Украине, где разрабатывалось биологическое оружие. И если Москва в качестве доказательства приводила конкретные документы с печатями и подписями реальных должностных лиц Пентагона, то Байден просто предложил поверить ему на слово и заодно переложил вину на Россию.

"Утверждают, что у нас, Америки, есть как биологическое, так и химическое оружие в Европе. Это просто неправда, я вам гарантирую. Это явный признак того, что они рассматривают возможность использования того и другого. И, скорее всего, они будут использовать еще один инструмент - это кибератаки", - заявил Байден.

На этой неделе у Байдена большой евротур. В четверг он примет участие в чрезвычайном саммите НАТО в Брюсселе, а на следующий день должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой. Центральной темой обсуждения станет вопрос зависимости европейских стран от российских энергоресурсов. Но здесь Вашингтон вряд ли может предложить ЕС быстрое решение, пишет американское издание Politico:

"Главный запрос Европы - увеличение поставок сжиженного природного газа из США. Но американские экспортёры уже отправляют СПГ за границу так быстро, как только могут. В ближайшие два года сильно нарастить объёмы не получится. К тому же Байден не может приказывать частным энергетическим компаниям - а они обычно торгуют с теми, кто предлагает лучшую цену".

Руководствуясь не политическими лозунгами, а здравым экономическим смыслом, московский завод Renault накануне вновь запустил конвейер. Он был приостановлен 28 февраля – руководство предприятия объясняло это перебоями с поставками комплектующих. Сейчас этот вопрос удалось решить.

Ранее французский лидер Эммунаэль Макрон на совещании в Елисейском дворце рекомендовал главам крупнейших компаний остаться в России. Аналогичное заявление сделала и Джен Псаки – Вашингтон якобы не просил предприятия уходить с российского рынка. Лукавую позицию пресс-секретаря Белого дома иронично прокомментировала Мария Захарова: "Как и "Северный поток - 2" - трубопровод сам решил не пропускать через себя газ".

Тем временем Киев в ближайшее время может получить от США советские системы ПВО, которые американские власти втайне приобретали ранее. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Речь идет о зенитном ракетном комплексе "Оса" - он был принят на вооружение советскими войсками в начале 1970-х годов. А США купили эти образцы для изучения и использования при подготовке собственных вооруженных сил.

"Такое оружие знакомо украинским военным, унаследовавшим этот вид вооружения после распада Советского Союза. Администрация Байдена предпринимает серьезные шаги для расширения возможностей ПВО Украины", - пишет СМИ.

При этом в Москве не раз предупреждали – Вашингтону нужно перестать накачивать киевский режим вооружениям. И прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Сейчас отношения с США стоят на грани разрыва, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков. Однако перспектива нормализации возможна, если Вашингтон окажет положительное влияние на Украину.

Егор Киселёв, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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