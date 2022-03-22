Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 472 миллиона

Скончались более 6 миллионов пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 472 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, собранной экспертами на утро 22 марта, количество зарегистрированных заражений коронавирусом в мире достигло 472 126 856. Скончались за время пандемии 6 093 876 пациентов с COVID-19.

Лидируют по числу зараженных Соединенные Штаты - 79 778 889 инфицированных коронавирусом. На втором месте Индия, где выявлен 43 010 971 случай заражения. В Бразилии за время пандемии заболели коронавирусом 29 650 082 человека, сообщает сайт университета.

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