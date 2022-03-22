МИД России назвал условия сохранения отношений с США

Виновником нисходящего тренда является Вашингтон

Для сохранения отношений с Россией Соединенные Штаты должны прекратить угрозы в адрес Москвы, а также закрыть поставки вооружений на Украину. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, Вашингтону необходимо "остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями". Наряду с этим США должны прекратить продуцировать угрозы в адрес России.

Если американские власти сумеют оказать позитивное воздействие оказать на Киев, определенная перспектива для нормализации отношений, считает Рябков. Однако он выразил уверенность в том, что этого не произойдет.

Нисходящий тренд в российско-американских отношениях сложился по вине США, заявил Рябков. Москва воспринимает это сожалением, но это не оказывает никакого влияния на решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией.

Россия готова адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями, а также рестрикциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США, цитирует Рябкова "Интерфакс".

Ранее МИД России вызвал американского посла Джона Салливана. Ему была вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Салливану разъяснили, что такие заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

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