ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ресторатор Васильчук подал заявку на грант мэра Москвы для развития сетей фастфуда

09:50
  • вторник
  • 22 марта 2022

До конца года будут открыты несколько десятков точек

В Москве до конца года могут появиться несколько десятков ресторанов быстрого питания с различными кухнями под общим брендом "Рестомаркет". Об этом сообщил владелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers (в него входят фудмолл "Депо Москва", "Чайхона №1") Алексей Васильчук. По его словам, заявка на грант правительства столицы уже подана.

"Мы создаем новые концепции демократичного формата на фудхоллах. Мы хотим развивать именно их, уже некоторые даже начали открывать. Кроме того, мы собираемся развивать нашу сеть фастфуда Hot Dog Bulldog. Сейчас мы постараемся компенсировать для москвичей Mcdonald's. На фудхоллах у нас будут разные концепции ресторанов: итальянские, восточные и другие. Всего около шести концепций у нас будет с разными названиями, под общей концепцией "Рестомаркет". До конца этого года мы постараемся в Москве открыть несколько десятков точек", - сообщил Васильчук агентству "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фудмолл "Депо Москва"
Фудмолл "Депо Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.