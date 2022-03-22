Ресторатор Васильчук подал заявку на грант мэра Москвы для развития сетей фастфуда

До конца года будут открыты несколько десятков точек

В Москве до конца года могут появиться несколько десятков ресторанов быстрого питания с различными кухнями под общим брендом "Рестомаркет". Об этом сообщил владелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers (в него входят фудмолл "Депо Москва", "Чайхона №1") Алексей Васильчук. По его словам, заявка на грант правительства столицы уже подана.

"Мы создаем новые концепции демократичного формата на фудхоллах. Мы хотим развивать именно их, уже некоторые даже начали открывать. Кроме того, мы собираемся развивать нашу сеть фастфуда Hot Dog Bulldog. Сейчас мы постараемся компенсировать для москвичей Mcdonald's. На фудхоллах у нас будут разные концепции ресторанов: итальянские, восточные и другие. Всего около шести концепций у нас будет с разными названиями, под общей концепцией "Рестомаркет". До конца этого года мы постараемся в Москве открыть несколько десятков точек", - сообщил Васильчук агентству "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"