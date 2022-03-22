Число беженцев с Украины и из Донбасса превысило 365 тысяч

Среди них - почти 77 тысяч детей

По состоянию на утро вторника, 22 марта, границу с Россией пересекли более 365 тысяч граждан с Украины и из республик Донбасса. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.

Подавляющее большинство прибыли через пограничные пункты в Ростовской области, среди них — почти 77 тысяч детей.

Прибывающих граждан размещают в пунктах временного размещения в 34 субъектах Российской Федерации. В них находится свыше 21 тысячи человек, в том числе почти 10 тысяч детей. Остальные прибывшие разместились у родственников и знакомых, сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Массовую эвакуацию из ДНР и ЛНР объявили еще 18 февраля на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

21 марта в российских силовых структурах рассказали, что только за последние сутки количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса, увеличилось на 12,7 тысячи человек.

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