ФСБ задержала администратора запрещенной интернет-группы "Колумбайн"

Сообщество признано в России террористическим

Федеральная служба безопасности России задержала в Сочи администратора интернет-сообщества "Колумбайн" (запрещенной в России организации). По данным спецслужбы, права администрирования подозреваемому передал гражданин Украины.

"Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Верховный суд России признал движение "Колумбайн" террористическим. Оно занимается пропагандой идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространяет заведомо ложную информацию о подготовке террористических актов в российских школах, напомнили в ЦОС.

Задержанный признался, что был осведомлен о запрете этого движения в России. По его словам, он модерировал чат, в котором общались участники движения, а также вел тематический Telegram-канал. Передавший ему права администрирования сообщества - гражданин Украины 2005 года рождения Ярослав Овсюк. По данным ФСБ, он склонял жителя Казани к нападению на школу в ноябре 2021 года, тогда преступление удалось предотвратить, передает ТВЦ.

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