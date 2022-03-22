Победителям Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске выделили по 4 млн рублей

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Размер вознаграждения победителям и призерам зимних игр паралимпийцев, которые прошли в Ханты-Мансийске, будет равен запланированным призовым для Паралимпиады в Китае. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Призовые составляют 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную и 1,7 млн рублей — за бронзовую награду.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат вознаграждение. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России, сообщается на официальном сайте кабмина.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса паралимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в Пекине. После этого было решено, что в России проведут зимние Игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Соревнования прошли с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске.

Участие в соревнованиях приняли более сотни спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

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