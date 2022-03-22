ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Победителям Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске выделили по 4 млн рублей

11:00
  • вторник
  • 22 марта 2022

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Размер вознаграждения победителям и призерам зимних игр паралимпийцев, которые прошли в Ханты-Мансийске, будет равен запланированным призовым для Паралимпиады в Китае. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
Российские паралимпийцы вернулись в Москву с игр "Мы вместе. Спорт"

Призовые составляют 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную и 1,7 млн рублей — за бронзовую награду.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат вознаграждение. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России, сообщается на официальном сайте кабмина.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса паралимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в Пекине. После этого было решено, что в России проведут зимние Игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Соревнования прошли с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске.

Участие в соревнованиях приняли более сотни спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Паралимпиада
Паралимпиада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.