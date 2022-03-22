В Домодедове задержан мужчина, обливший кислотой трех человек

Заведено уголовное дело

В Подмосковье задержан мужчина, обливший серной кислотой троих человек. ЧП произошло накануне утром в Домодедове, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленник поджидал жертв у подъезда одной из многоэтажек. Сначала он плеснул кислоту на мужчину, а затем облил химикатами женщину. В ходе нападения пострадал также ребенок, оказавшийся поблизости.

Всех троих госпитализировали с химическими ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность.

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