Российские "ночные охотники" уничтожили девять украинских танков

Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов Украины

Группа "ночных охотников", состоящая из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в результате ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников.

В течение суток российская авиация уничтожила 137 военных объектов Украины. Среди них - шесть пунктов управления и узлов связи, две системы РСЗО, восемь складов и 101 место скопления боевой техники.

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