В МИД призвали США прекратить накачку Киева оружием

Отношения Москвы и Вашингтона продолжают ухудшаться

США следует остановить эскалацию отношений с Россией и перестать продуцировать угрозы в адрес нашей страны.

Для этого Вашингтон должен прекратить накачивать киевский режим вооружением, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"США просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями", - подчеркнул он.

Отношения Москвы и Вашингтона могут улучшиться, если США окажут "позитивное воздействие на Киев". Однако, такой сценарий, пор мнению Рябкова, маловероятен. На данный момент отношения России и США продолжают ухудшаться по вине американской стороны.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва", - рассказал дипломат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"