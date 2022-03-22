Ростуризм объявил о запуске новой программы скидок для туристов

В программе примут участие отельеры и туроператоры

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) запускает программу скидок для путешественников "Мы вместе. Туризм". Присоединиться к программе приглашают отельеров и туроператоров.

Программа организована в рамках большого общероссийского проекта #МыВместе. Участвующие в программе отельеры и туроператоры предложат туристам специальные скидки и возможности для интересных и комфортных путешествий по стране.

Участникам программы предлагается разработать специальные пакеты и предложения для будущих гостей. Такие пакеты могут включать скидки и дополнительные возможности, а также комплименты и подарки, предоставляемые при проживании в отеле или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах.

Специальные предложения будут размещаться на сайтах отелей и туроператоров, в системах бронирования и иных каналах дистрибуции. Их отметят соответствующим названием и логотипом "Мы вместе. Туризм", сообщает АГН "Москва".

15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Приобрести поездку по стране в рамках акции можно до 1 мая, а отправиться в путешествие — в течение ближайших трех с половиной месяцев. В рамках программы на карту "Мир" вернут 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

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