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Минобороны: ВСУ потеряли более полутора тысяч единиц бронетехники

10:58
  • вторник
  • 22 марта 2022

Также уничтожено более 200 беспилотников

В Минобороны России назвали количество уничтоженной с начала специальной военной операции на Украине бронетехники ВСУ. По данным ведомства, потери украинской армии составили 1528 танков.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин", - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, по данным Конашенкова, ВСУ потеряли 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной автомобильной техники, передает ТВЦ.

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