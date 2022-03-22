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Минобороны России заявило о потере Киевом контроля над 10 населенными пунктами

11:18
  • вторник
  • 22 марта 2022

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

Вооруженные силы Украины утратили контроль еще над десятью населенными пунктами. Об этом во вторник, 22 марта, рассказали в Министерстве обороны России.
Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские войска овладели поселком Урожайное в Донецкой области, продвинувшись на 6 км. В настоящее время ВС России ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Силы Донецкой народной республики взяли под контроль четыре населенных пункта: Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Кроме того, пять населенных пунктов перешли под контроль народной милиции Луганской народной республики: Калиново, Попасная, Новоалександровка, Степное и Богуславское, сообщает РБК.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Ее целями является демилитаризация и денацификация Украины.

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах военных рассказали в Министерстве обороны России.

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