Минобороны России заявило о потере Киевом контроля над 10 населенными пунктами

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

Вооруженные силы Украины утратили контроль еще над десятью населенными пунктами. Об этом во вторник, 22 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские войска овладели поселком Урожайное в Донецкой области, продвинувшись на 6 км. В настоящее время ВС России ведут бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Силы Донецкой народной республики взяли под контроль четыре населенных пункта: Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

Кроме того, пять населенных пунктов перешли под контроль народной милиции Луганской народной республики: Калиново, Попасная, Новоалександровка, Степное и Богуславское, сообщает РБК.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Ее целями является демилитаризация и денацификация Украины.

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах военных рассказали в Министерстве обороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"