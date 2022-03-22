В России с коронавирусом госпитализированы еще 7854 человека

Выявлено 26394 человек

За сутки в России госпитализированы 7854 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 26394 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 723 человека, из них госпитализированы только 174.

Выздоровели за сутки 74920 человек. Скончались 472 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17637795 человек. Умерли 365373 зараженных. Вылечились 16346800 заболевших.

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