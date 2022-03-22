Семь бензовозов вспыхнули на нефтебазе в Нижегородской области

Ранг пожара повышен до третьего

По меньшей мере семь бензовозов загорелись на территории нефтебазы структуры "Лукойла" в Нижегородской области.

Инцидент произошел в 9:30 утра 22 марта в Кстовском районе. В каждом бензовозе находится порядка 30 кубометров нефтепродуктов, сообщил источник РИА Новости. Данных о пострадавших пока нет.

Ранг пожара повышен до третьего, сообщили в региональном управлении МЧС. В тушении задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

На месте работают сотрудники Роспотребнадзора, они организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

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