Черногория изменила условия безвизового режима для россиян

Воздушное пространство страны закрыто для российских авиакомпаний

Условия безвизового режима для россиян в Черногории изменились. По данным АТОР, вместо 90 дней граждане России смогут находиться на территории страны лишь месяц. Теперь для того, чтобы продлить срок пребывания, придется обращаться в посольство и заплатить 60 евро.

По условиям соглашения между Россией и Черногорией от 2008 года россияне с 1 ноября по 31 мая могут путешествовать в страну без визы, если продолжительность их пребывания там не превышает 30 дней с даты въезда. А с апреля по 31 октября для россиян устанавливался более длительный безвизовый срок – 90 дней.

С началом специальной военной операции на Украине Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Добраться туда из Москвы можно только с пересадками в Стамбуле, Дубае или Белграде, билет в одну сторону стоит 117 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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